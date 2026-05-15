Manulife Financial mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Manulife Financial hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,65 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,250 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12,28 Milliarden CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12,02 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at