Manulife Financial: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Manulife Financial veröffentlichte am 10.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,830 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,780 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,780 CAD sowie einen Umsatz von 5,00 Milliarden CAD belaufen.

Redaktion finanzen.at