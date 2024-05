Manulife Financial stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Manulife Financial hat sich am 08.05.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2024 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,730 CAD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Manulife Financial in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,44 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8,57 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren 9,06 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,911 CAD sowie einem Umsatz von 3,78 Milliarden CAD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at