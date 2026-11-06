Manulife Financial zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Manulife Financial lud am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,82 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,03 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 31,25 Prozent auf 12,25 Milliarden CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17,82 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at