Manulife Financial Aktie

Manulife Financial ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 926517 / ISIN: CA56501R1064

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.11.2026 00:22:13

Manulife Q3 Profit Falls 22%; Core Earnings Rise 4%

(RTTNews) - Manulife Financial Corporation (MFC), a Canadian-based international financial services group, on Wednesday reported lower third-quarter profit. However, core earnings reached a record, supported by double-digit growth in Asia and higher contributions from its North American insurance operations.

Net income attributed to shareholders declined 22% to C$1.42 billion from C$1.80 billion a year earlier. Earnings per share fell 21% to C$0.82 from C$1.02.

Core earnings increased 4% to C$2.13 billion from C$2.04 billion. Core earnings per share rose to C$1.24.

Asia led segment growth, with core earnings rising 17% to US$635 million. U.S. core earnings increased 5% to US$254 million, while Canada's advanced 3% to C$440 million. Global Wealth and Asset Management core earnings declined 5% to C$503 million.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Manulife Financial Corp.

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Manulife Financial Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Manulife Financial Corp. 40,76 1,89% Manulife Financial Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Schwere Niederlage für Trump: ATX letztendlich stark -- DAX schließt weit im Plus -- US-Börsen deutlich höher -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigten sich am Mittwoch deutlich in Grün. Die US-Börsen verzeichneten einen kräftigen Zuwachs. Die Börsen in Fernost entwickelten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen