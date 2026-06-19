Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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19.06.2026 04:37:53
Manus original investors plan to buy back AI firm from Meta for US$2 billion: report
Early investors including HSG, ZhenFund and Tencent are participating in the buybackWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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