Meta Platforms Aktie

Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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19.06.2026 04:37:53

Manus original investors plan to buy back AI firm from Meta for US$2 billion: The Information

Early investors including HSG, ZhenFund and Tencent are participating in the buybackWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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01.06.26 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
01.06.26 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
05.05.26 Meta Platforms Kaufen DZ BANK
04.05.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
30.04.26 Meta Platforms Buy UBS AG
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Meta Platforms (ex Facebook) 499,85 -0,98% Meta Platforms (ex Facebook)

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