Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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21.05.2026 13:08:49
Manus weighs raising US$1 billion to unwind Meta takeover
Reversing a major deal within months of completion is virtually unheard-ofWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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