REPAY Aktie
WKN DE: A2PNWR / ISIN: US76029L1008
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19.07.2026 10:56:12
Many carers hit with demands to repay more than £20,000 despite reforms
Data shows 32,559 earnings-related overpayments in 2025-26 after DWP’s measures to end carer’s allowance scandalScores of unpaid carers were hit with demands to repay sums of more than £20,000 and hundreds more put at risk of prosecution last year as a result of official failures in what appear to be continuing problems with carer’s allowance.New figures showed carers were asked to repay £33m in 2025-26 as a result of 32,559 earnings-related overpayments, despite the introduction of measures over a year ago designed specifically to prevent carers falling foul of the system. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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