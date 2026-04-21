People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
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21.04.2026 18:27:54
Many pensioners have enjoyed benefits young people can only dream of | Letter
Dr Craig Reeves responds to a letter that said pensioners aren’t better off under Keir Starmer’s governmentJames Kyle writes “with a heavy heart” against Labour’s treatment of pensioners, seeing the personal allowance threshold freeze as a betrayal that shows the Tories are more on the side of “those who have worked hard all their lives” (Letters, 12 April).I’m no fan of Keir Starmer, but the suggestion that this is an anti-pensioner move is beyond credulity. Today’s pensioners benefited from numerous public goods that they also statistically voted against: publicly owned infrastructure; publicly funded university education; council housing and affordable private rents and house prices; robust workers’ rights; free movement across Europe. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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