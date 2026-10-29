29.10.2026 06:31:29

Maple Leaf Cem: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Maple Leaf Cem präsentierte in der am 27.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,54 PKR. Im Vorjahresviertel waren 2,60 PKR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 87,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 30,92 Milliarden PKR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 16,48 Milliarden PKR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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