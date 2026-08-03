03.08.2026 06:31:29

Maple Leaf Cem verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Maple Leaf Cem hat am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,90 PKR, nach 3,47 PKR im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Maple Leaf Cem 28,18 Milliarden PKR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 63,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 17,27 Milliarden PKR erwirtschaftet worden.

Maple Leaf Cem hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 11,34 PKR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 10,98 PKR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 85,15 Milliarden PKR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 68,65 Milliarden PKR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Die Top 30 der bestbezahlten CEOs in den USA
02.08.26 Juli 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 31

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen mehrheitlich in Rot - KOSPI bricht ein
Die Börsen in Fernost tendieren am Montag überwiegend tiefer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen