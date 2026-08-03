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03.08.2026 06:31:29
Maple Leaf Cem verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Maple Leaf Cem hat am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,90 PKR, nach 3,47 PKR im Vorjahresvergleich.
Im abgelaufenen Quartal hat Maple Leaf Cem 28,18 Milliarden PKR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 63,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 17,27 Milliarden PKR erwirtschaftet worden.
Maple Leaf Cem hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 11,34 PKR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 10,98 PKR je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite standen 85,15 Milliarden PKR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 68,65 Milliarden PKR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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