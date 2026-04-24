Maple Leaf Cem vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Maple Leaf Cem präsentierte am 22.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 1,86 PKR gegenüber 2,67 PKR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 29,55 Prozent auf 21,55 Milliarden PKR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,63 Milliarden PKR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at