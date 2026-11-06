Maple Leaf Foods: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Maple Leaf Foods ließ sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Maple Leaf Foods die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,350 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,03 Milliarden CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,01 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at