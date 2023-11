Maple Leaf Foods: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Maple Leaf Foods hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.11.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2023 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,130 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,010 CAD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Maple Leaf Foods in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,07 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,25 Milliarden CAD im Vergleich zu 1,23 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,218 CAD sowie einem Umsatz von 1,31 Milliarden CAD in Aussicht gestellt.

