Maple Leaf Foods verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Maple Leaf Foods präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,33 CAD, nach 0,470 CAD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 1,02 Milliarden CAD – das entspricht einem Abschlag von 25,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,36 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at