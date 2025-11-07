Maple Leaf Foods veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Maple Leaf Foods hat am 05.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,35 CAD. Im letzten Jahr hatte Maple Leaf Foods einen Gewinn von 0,140 CAD je Aktie eingefahren.

Mit einem Umsatz von 1,01 Milliarden CAD, gegenüber 1,26 Milliarden CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 19,81 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at