Rogers Aktie
WKN: 863178 / ISIN: US7751331015
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12.08.2026 22:55:01
Maplebear CEO Chris Rogers Sells 4,933 Shares at $50
Chris Rogers, President and CEO, reported a sale of 4,933 shares of Maplebear Inc. (NASDAQ:CART) at $50.00 per share on Aug. 7, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($50.00); post-transaction value based on Aug. 7, 2026, market close ($50.17).Maplebear Inc. operates as a critical technology infrastructure provider for the grocery industry, with a $4 billion TTM revenue base and $11.9 billion market capitalization. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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