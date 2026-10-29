Carolina Trust BancShares Aktie
WKN DE: A2AQKY / ISIN: US14422P1057
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29.10.2026 12:55:19
Maplebear Inc. Bottom Line Rises In Q3
(RTTNews) - Maplebear Inc. (CART) revealed a profit for its third quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings totaled $147 million, or $0.60 per share. This compares with $144 million, or $0.51 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 16.6% to $1.095 billion from $939 million last year.
Maplebear Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $147 Mln. vs. $144 Mln. last year. -EPS: $0.60 vs. $0.51 last year. -Revenue: $1.095 Bln vs. $939 Mln last year.
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