Mapletree Commercial Trust Real Estate Investment Trust Reg S hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Mapletree Commercial Trust Real Estate Investment Trust Reg S hat am 28.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 SGD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Mapletree Commercial Trust Real Estate Investment Trust Reg S ein EPS von 0,080 SGD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,48 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 211,1 Millionen SGD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 223,4 Millionen SGD umgesetzt.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,050 SGD gegenüber 0,110 SGD im Vorjahr.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 4,61 Prozent auf 868,87 Millionen SGD. Im Vorjahr hatte Mapletree Commercial Trust Real Estate Investment Trust Reg S 910,90 Millionen SGD umgesetzt.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 0,074 SGD je Aktie sowie einen Umsatz von 877,82 Millionen SGD belaufen.

Redaktion finanzen.at