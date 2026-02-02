Mapletree Commercial Trust Real Estate Investment Trust Reg S stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Mapletree Commercial Trust Real Estate Investment Trust Reg S äußerte sich am 30.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde mit 0,02 SGD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,020 SGD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Umsatzseitig standen 219,9 Millionen SGD in den Büchern – ein Minus von 1,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mapletree Commercial Trust Real Estate Investment Trust Reg S 224,2 Millionen SGD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at