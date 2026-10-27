Q2 Holdings Aktie
WKN DE: A1XEYE / ISIN: US74736L1098
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27.10.2026 14:32:55
Mapletree Industrial Trust posts 6.6% drop in Q2 DPU to S$0.0297
Net property income falls 3.5% to S$119.8 millionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu Q2 Holdings Inc
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28.07.26
|Ausblick: Q2 präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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29.04.26
|Ausblick: Q2 verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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