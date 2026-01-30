Mapletree Industrial Trust Real Estate Investment Trust: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Mapletree Industrial Trust Real Estate Investment Trust lud am 28.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei 0,03 SGD. Im Vorjahresquartal hatte Mapletree Industrial Trust Real Estate Investment Trust ebenfalls ein EPS von 0,030 SGD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Mapletree Industrial Trust Real Estate Investment Trust mit einem Umsatz von insgesamt 165,1 Millionen SGD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 178,1 Millionen SGD erwirtschaftet worden waren, um 7,27 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at