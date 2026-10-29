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29.10.2026 06:31:29
Mapletree Industrial Trust Real Estate Investment Trust legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Mapletree Industrial Trust Real Estate Investment Trust hat am 27.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Mit einem EPS von 0,03 SGD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Mapletree Industrial Trust Real Estate Investment Trust mit 0,030 SGD je Aktie genauso viel verdiente.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,85 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 166,8 Millionen SGD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 169,9 Millionen SGD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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