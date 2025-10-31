Mapletree Industrial Trust Real Estate Investment Trust präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Mapletree Industrial Trust Real Estate Investment Trust gab am 29.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 SGD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,030 SGD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 169,9 Millionen SGD. Im Vorjahreszeitraum waren 181,0 Millionen SGD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at