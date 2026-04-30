Mapletree Industrial Trust Real Estate Investment Trust präsentierte Quartalsergebnisse

Mapletree Industrial Trust Real Estate Investment Trust präsentierte in der am 28.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 SGD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,020 SGD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Mapletree Industrial Trust Real Estate Investment Trust im vergangenen Quartal 169,0 Millionen SGD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mapletree Industrial Trust Real Estate Investment Trust 177,0 Millionen SGD umsetzen können.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,070 SGD präsentiert. Im Vorjahr hatte Mapletree Industrial Trust Real Estate Investment Trust ein EPS von 0,120 SGD je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,81 Prozent auf 679,00 Millionen SGD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 713,29 Millionen SGD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at