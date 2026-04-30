30.04.2026 06:31:29

Mapletree Industrial Trust Real Estate Investment Trust präsentierte Quartalsergebnisse

Mapletree Industrial Trust Real Estate Investment Trust präsentierte in der am 28.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 SGD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,020 SGD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Mapletree Industrial Trust Real Estate Investment Trust im vergangenen Quartal 169,0 Millionen SGD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mapletree Industrial Trust Real Estate Investment Trust 177,0 Millionen SGD umsetzen können.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,070 SGD präsentiert. Im Vorjahr hatte Mapletree Industrial Trust Real Estate Investment Trust ein EPS von 0,120 SGD je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,81 Prozent auf 679,00 Millionen SGD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 713,29 Millionen SGD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:46 KW 18: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
16:23 April 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
30.04.26 April 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17

Börse aktuell - Live Ticker

EZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX geht leichter ins lange Wochenende -- DAX letztlich in Grün
Der heimische Leitindex tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielte währenddessen Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen