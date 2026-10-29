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29.10.2026 06:31:29
Mapletree Logistics Trust Real Estate Investment Trust: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Mapletree Logistics Trust Real Estate Investment Trust hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,01 SGD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,020 SGD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 180,6 Millionen SGD – das entspricht einem Zuwachs von 1,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 178,1 Millionen SGD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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