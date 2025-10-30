Mapletree Logistics Trust Real Estate Investment Trust gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Mapletree Logistics Trust Real Estate Investment Trust hat am 28.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 0,02 SGD. Im letzten Jahr hatte Mapletree Logistics Trust Real Estate Investment Trust einen Gewinn von 0,010 SGD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 178,1 Millionen SGD – das entspricht einem Minus von 3,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 184,0 Millionen SGD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at