27.01.2026 06:31:28
Mapletree Logistics Trust Real Estate Investment Trust legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Mapletree Logistics Trust Real Estate Investment Trust hat am 26.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,01 SGD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,020 SGD je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 183,2 Millionen SGD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 177,5 Millionen SGD.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
