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30.07.2026 06:31:29
Mapletree Logistics Trust Real Estate Investment Trust verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Mapletree Logistics Trust Real Estate Investment Trust hat am 28.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 SGD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Mapletree Logistics Trust Real Estate Investment Trust ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,010 SGD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 179,4 Millionen SGD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 178,1 Millionen SGD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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