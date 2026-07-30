Asia Commercial Holdings Aktie
WKN DE: A1C7L4 / ISIN: BMG0532V1506
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30.07.2026 12:39:42
Mapletree Pan Asia Commercial Trust reports 2.5% lower Q1 DPU of S$0.0196 amid overseas headwinds
Revenue is down 5.6% at S$206.5 million for the quarterWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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