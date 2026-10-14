Mapro Industries legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Mapro Industries äußerte sich am 13.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mapro Industries ein EPS von 0,120 INR je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,3 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 227,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Mapro Industries einen Umsatz von 1,9 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at