19.01.2026 06:31:29
Mapro Industries stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Mapro Industries ließ sich am 16.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Mapro Industries die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,33 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,050 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 166,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,1 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 1,5 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.
