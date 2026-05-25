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25.05.2026 06:31:29
Mapro Industries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Mapro Industries hat sich am 22.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,02 INR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,020 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 7,6 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,8 Millionen INR umgesetzt.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,040 INR. Im Vorjahr waren 0,030 INR je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
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