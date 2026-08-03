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03.08.2026 06:31:29
Mapro Industries veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Mapro Industries stellte am 01.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,31 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,130 INR je Aktie erzielt worden.
Mapro Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,7 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 61,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,3 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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