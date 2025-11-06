MARA: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

MARA lud am 04.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,27 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,420 USD erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 91,73 Prozent auf 252,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 131,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at