MARA gewährte Anlegern Blick in die Bücher

MARA veröffentlichte am 11.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei -3,31 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,550 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 18,36 Prozent auf 174,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte MARA 213,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at