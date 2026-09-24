MARA Aktie

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WKN DE: A2QQBE / ISIN: US5657881067

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24.09.2026 14:59:01

MARA Holdings CEO Frederick Thiel Sells 27,505 Shares

Chief Executive Officer Frederick G. Thiel disclosed a sale of 27,505 shares of common stock in MARA Holdings (NASDAQ:MARA) at $11.45 per share on Sept. 17, 2026, according to a SEC Form 4 filing.

Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($11.45); post-transaction value based on Sept. 17, 2026 market close ($11.64).

MARA Holdings is a digital asset technology company with a market capitalization of $4.7 billion, operating 266 employees from its Hallandale Beach headquarters.

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