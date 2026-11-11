MARA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

MARA hat am 09.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,28 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat MARA 164,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 34,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 252,4 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at