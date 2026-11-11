|
11.11.2026 06:31:29
MARA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
MARA hat am 09.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,28 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat MARA 164,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 34,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 252,4 Millionen USD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!