Maral Overseas informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Maral Overseas gab am 04.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Maral Overseas hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,67 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,680 INR je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Maral Overseas in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,87 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,50 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 2,71 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at