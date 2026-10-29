Maral Overseas öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Maral Overseas hat am 27.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 1,69 INR gegenüber -0,670 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 3,01 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,50 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at