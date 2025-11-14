Marathon Bancorp öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Marathon Bancorp hat am 12.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 3,1 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

