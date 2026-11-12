Marathon Bancorp präsentierte Quartalsergebnisse

Marathon Bancorp hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,16 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,170 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at