Marathon Bancorp verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Marathon Bancorp präsentierte am 16.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Marathon Bancorp ein EPS von -0,160 USD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 36,93 Prozent auf 3,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,660 USD gegenüber 0,020 USD je Aktie im Vorjahr.

Der Jahresumsatz wurde auf 12,67 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 9,87 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at