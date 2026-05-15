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15.05.2026 06:31:29
Marathon Bancorp vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Marathon Bancorp hat am 13.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Marathon Bancorp im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 2,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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