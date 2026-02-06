Tencent Holdings Aktie

WKN DE: A1138D / ISIN: KYG875721634

06.02.2026 18:48:17

Marathon Cuts $11.3 Million From Tencent Music Stake Even With Shares Up 37% in a Year

On February 6, Marathon Asset Management disclosed in a U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) filing that it sold 559,011 shares of Tencent Music Entertainment (NYSE:TME) in the fourth quarter, an estimated $11.34 million trade based on quarterly average pricing.According to a filing with the U.S. Securities and Exchange Commission dated February 6, Marathon Asset Management sold 559,011 shares of Tencent Music Entertainment during the fourth quarter. The estimated transaction value was $11.34 million, calculated using the average closing price for the quarter. Meanwhile, the quarter-end value of the position decreased by $26.44 million, a change that incorporates both share sales and stock price movement.Following the sale, the position accounted for 1.55% of Marathon Asset Management Ltd’s 13F reportable AUM.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel

Tencent Holdings Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh 59,50 1,71% Tencent Holdings Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh
Tencent Holdings Ltd 60,00 0,64% Tencent Holdings Ltd

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
