Marathon Investments stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Marathon Investments hat am 30.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,02 ILS vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,030 ILS erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 17,2 Millionen ILS generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17,6 Millionen ILS ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at