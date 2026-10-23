Marathon Nextgen Realty gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Marathon Nextgen Realty veröffentlichte am 21.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 6,70 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 9,80 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 1,29 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 10,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,17 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at