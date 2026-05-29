Marathon Nextgen Realty hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Marathon Nextgen Realty hat am 27.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 6,75 INR. Im letzten Jahr hatte Marathon Nextgen Realty einen Gewinn von 10,59 INR je Aktie eingefahren.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 23,58 Prozent auf 1,14 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,49 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 32,56 INR gegenüber 37,21 INR je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 4,96 Milliarden INR – das entspricht einem Minus von 14,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 5,80 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at