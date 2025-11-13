Marathon Nextgen Realty informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Marathon Nextgen Realty gab am 11.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 9,80 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 9,46 INR je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 1,17 Milliarden INR, gegenüber 1,46 Milliarden INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 19,96 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at